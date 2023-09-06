البورصة تصعد لمستويات قياسية جديدة أعلى 19200 نقطة في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 6-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.85%، بداية تعاملات اليوم مسجلا مستوي قياسي جديد عند 19206 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.39%، مسجلا 3859 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.5% عند 5648 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 178 سهما، ارتفع منها 57 سهما، فيما تراجع 22 سهما، و استقر 99 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 8.74 مليون جنيه، و 9.25 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 18 مليون جنيه.