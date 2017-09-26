البورصة تصعد في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ربع ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 13726نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 774 نقطة حتى الساعة 10:15 واختتمت الب

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ربع ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 13726نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 774 نقطة حتى الساعة 10:15



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على صعود تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 13674نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11 % عند مستوى 770 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% عند مستوى 1703نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.15% عند مستوى 2249نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.63% عند مستوى 12478نقطة.