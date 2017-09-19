البورصة تصعد في مستهل تعاملات الثلاثاء 19 سبتمبر

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول عشرين دقيقة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.98% عند مستوى 13726 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 742 نقطة حتى الساعة 10:20.واختتمت البورصة المصرية

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول عشرين دقيقة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.98% عند مستوى 13726 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 742 نقطة حتى الساعة 10:20.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين، على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.15% عند مستوى 13592نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.55% ليصل إلى 739 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.20% عند مستوى 1651نقطة بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.14% عند مستوى 2190 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.02% عند مستوى 12382 نقطة.