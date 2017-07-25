البورصة تصعد في مستهل تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.13% عند مستوى 13770 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.44% ليصل إلى 700 نقطة حتى الساعة 10:20. واختتمت ت

رجب عزالدين:



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.13% عند مستوى 13770 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.44% ليصل إلى 700 نقطة حتى الساعة 10:20.



واختتمت تعاملات البورصة جلسة أمس الإثنين، على صعود جماعى متفاوت النسب بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 على صعود بنسبة 0.28% عند مستوى 13752.9 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 3.73% ليصل إلى 697.5 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 2.55% عند مستوى 1594 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.33% عند مستوى 2113 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.08% عند مستوى 12093 نقطة.