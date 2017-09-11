بورصة وشركات

البورصة تصعد في مستهل تعاملات الإثنين

رجب عزالدين:   استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ربع ساعة تداول.   وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 13522 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.45% عند مستوى 705 نقطة حتى الساعة 10:15.   واختتمت ا
11 سبتمبر، 2017 11 سبتمبر، 2017

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رجب عزالدين:
 
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ربع ساعة تداول.
 
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.50% عند مستوى 13522 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.45% عند مستوى 705 نقطة حتى الساعة 10:15.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.
 
وأغلق المؤشر لثلاثيني egx30 صاعدا بنسبة 0.17% عند مستوى 13455 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% ليصل إلى 695نقطة ، كما صعد  المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% عند مستوى 1573نقطة بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.52% عند مستوى 2132 نقطة،أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.58% عند مستوى 12109نقطة.

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