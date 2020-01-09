البورصة تصعد في ختام تعاملات أسبوع متقلب

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب وقيم تداولات بلغت 746 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.38 % عند مستوى 13729 نقطة، والأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.5 % عند مستوى 522 نقطة.

وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 2.04% عند مستوى 1363 نقطة، وegx50 بنسبة 2.11 % عند مستوى 1902 نقطة، فى حين صعد المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 1.64 % عند مستوى 15900نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 746 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد للأجانب، للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 148.7 مليون جنيه و304 ألف جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 2.8 مليون جنيه و30.6 مليون جنيه و44.2 مليون جنيه و71.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتدوالة، وصعد 129 سهمًا من إجمالى 167 متداولاً، بينما هبط 6 وبقى 32 دون تغير.

محللون يتوقعون صعود البورصة بدعم التجارى الدولى

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات بلغت 784 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 2.5 % عند مستوى 13542 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.3 % عند مستوى 503 نقاط.

وشهدت البورصة المصرية جلسة دامية يوم الأحد مطلع الأسبوع، وصل فيها مستوى الهبوط إلى 5.5% على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قيادى عسكرى ايرانى بازر فى العراق.

وتوقع محللون فنيون أن تتجه السوق إلى المنطقة الخضراء خلال جلسة الخميس، بدعم سهم البنك التجارى الدولى، الذى يحافظ على منطقة دعم قوية أعلى 80 جنيهاً.

وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول للسمسرة»، إن السوق شهدت، خلال جلسة الأحد الماضى، تراجعات واضحة فاقت مثيلتها فى الأسواق المناظرة.

وأوضح أنه عقب التراجع المحقق سلفًا، كان من الطبيعى أن تشهد السوق ارتدادة لأعلى والتى جاءت مدعومة بصعود سهم التجارى الدولى وباقى الأسهم القيادية التى أظهرت تماسكًا.

ولفت إلى أنه رغم تلك الارتدادة فإن السوق لم تستردَّ كل الخسائر التى تكبدتها فى التراجعات السابقة.

ورجح أن تستكمل السوق تلك الارتدادة بجلسة اليوم وصولًا إلى 13700 نقطة، والتى ستعوقها عن مواصلة الصعود، على أن يتجه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 516 و517 نقطة.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن تحركات البورصة الصاعدة هى مجرد محاولات لاستعادة جزء من الخسائر المحققة سابقًا، مما يجعل صعودها طبيعيًّا وغير مؤثر.

وتوقع أن تتجه البورصة بآخِر جلسات الأسبوع نحو مستويات 13700 ثم 13800 نقطة.

وأشار إلى صعوبة التكهن بتحركات البورصة على المديين المتوسط والبعيد؛ نظرًا للأحداث الجارية التى تشهدها الساحة العربية، والتى من شأنها إيقاع تأثيرات إيجابية أو سلبية على تحركات السوق.