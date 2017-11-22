البورصة تصعد في ختام التعاملات.. وسهم الشرقية للدخان يتصدر

مصطفى طلعت أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- على صعود جماعي، مدعومة بمشتريات للمستثمرين العرب على غالبية الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم الشرقية للدخان. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.83% إلى مستوى 13839 نقطة، كما صعد مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 1.19% إلى 2420

مصطفى طلعت

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- على صعود جماعي، مدعومة بمشتريات للمستثمرين العرب على غالبية الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم الشرقية للدخان.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.83% إلى مستوى 13839 نقطة، كما صعد مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 1.19% إلى 2420 نقطة.

وفي المقابل، صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.41% عند مستوى 761 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر EGX100 بنسبة 1.81% ليغلق عند 1738 نقطة.

وغلب الصعود على معظم الأسهم القيادية، منها مجموعة طلعت مصطفى، والشرقية للدخان، والقلعة للاستثمارات، المجموعة المالية هيرميس، فيما غلب التراجع على سهم حديد عز 0.54%.

وقفز سهم الشرقية للدخان إلى أعلى مستوى له منذ القيد بالبورصة المصرية، مدفوعاً باقتراب الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر، في ضوء إقرار البرلمان تعديلاً على قانون القيمة المضافة أمس.

يشار إلى أن البرلمان أقر أمس تعديلاً على قانون ضريبة القيمة المضافة، يقضى بزيادة سعر الضريبة على الشريحة الشعبية من السجائر بواقع جنيه وربع، وعلى الشريحة المتوسطة بواقع جنيه ونصف، وعلى الشريحة الثالثة بواقع 175 قرشًا.