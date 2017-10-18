البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ربع ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.56% عند مستوى 13601 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% عند مستوى 810 نقطة حتى الساعة 10:15 واخت

رجب عزالدين:



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ربع ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.56% عند مستوى 13601 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% عند مستوى 810 نقطة حتى الساعة 10:15



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها واستقرار مؤشرها الرئيسى egx30 عند نفس مستوى اغلاق أول أمس الإثنين .



واستقر المؤشر الثلاثيني egx30 عند مستوى 13525 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 805نقطة ، وكذلك هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% عند مستوى 1778 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.91% عند مستوى 2375 نقطة وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.63% عند مستوى 12666نقطة.