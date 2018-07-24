البورصة تصعد في بداية تداولات الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.48% عند مستوى 15529 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 751 نقطة حتى الساعة 10:30واختتمت البورصة تعاملات جل



رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.48% عند مستوى 15529 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 751 نقطة حتى الساعة 10:30

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الأحد –قبل إجازة الاثنين -على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب حيث هبط egx30 بنسبة 0.73% عند مستوى 15303 نقطة،وتراجع egx70 بنسبة 0.33% عند متوى 750 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.50 % عند مستوى 1917 نقطة، كما انخفض مؤشر «EGX50» بنسبة 0.84% عند 2614 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى 1.11% عند مستوى 15301 نقطة.