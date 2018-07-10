البورصة تصعد في افتتاح تعاملات جلسة الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.52% عند مستوى 15867 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 777 نقطة حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة تعاملات جلسة الإثن

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.52% عند مستوى 15867 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 777 نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث هبط egx30 بنسبة 0.34% عند 15785 نقطة، وتراجع egx70 بنسبة 1.18% عند 775 نقطة.

كما تراجع المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.83 % عند مستوى 1977 نقطة، وهبط «EGX50» بنسبة 0.79% عند مستوى 2641 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.58% عند 15701نقطة.

