البورصة تصعد في افتتاح تعاملات جلسة الثلاثاء

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب وبيعي للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.39 % إلى 10267 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 1.13% إلى 1183 نقطة حتى الساعة 10.30

وأغلقت البورصة تعاملات الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها بعد حالة تأرجح استمرت طيلة الجلسة وسط اتجاه شرائى للعرب وبيعي للمصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.07 % إلى 10227 نقاط، بينما ارتفع مؤشر “EGX70” بنسبة 0.91% إلى 1170 نقطة، فى حين صعد “egx100” بنسبة 0.71% عند 1885 نقطة.

محللون يتوقعون مسار البورصة وأداء الأسهم القيادية

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء البورصة بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محلياً وعالميا، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

ورجح «عبدالقادر» تحرك البورصة الأسبوع الجارى عرضياً بشكل مائل للصعود، يتحرك معها المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9800 و10700 نقطة.

كما رجح اتجاه سهم البنك التجارى الدولى المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبى للمؤشر نحو 66 جنيهاً، مقابل 62.5 جنيه الخميس مع أداء إيجابى انتقائى لعدد من الأسهم القيادية.

فيما توقع صعود انتقائى لحزمة أسهم أبرزها المصرية للاتصالات بين 10.70 و11.60 جنيه، وسط تطلعات لتنفيذ شركة STC السعودية صفقة استحواذها على حصة فودافون العالمية.

كما رجح «عبد القادر» اتجاه سهم طلعت مصطفى بين 4.85 و5.60 جنيه مقابل 5 جنيهات آخر إغلاق سبق إجازة العيد.

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اتجاهًا عرضيًا للمؤشر الثلاثينى بين 9950 و10350 نقطة، والتجاري الدولي بين 60.5 و65 جنيهاً.

كما توقع تحرك سهم السويدى إلكتريك بين 7.20 و8 جنيهات، وبالم هيلز بين 1.05 و1.12 جنيه مقابل 1.06 جنيه الأسبوع السابق، وتوقع تحرك سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 4.45 و 4.90 جنيه مقابل 4.5 جنيه.

وتوقع محمد كمال، المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الثلاثينى عرضياً فى نطاق 10050 و 10500 نقطة.

ورجح تحرك التجارى الدولى بين 65 و66 جنيهاً، مشيراً إلى أن المؤسسات المحلية ستتحرك بشكل ايجابى نحو الشراء، وكذلك الأفراد المحليون.