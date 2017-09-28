بورصة وشركات

البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى  13859نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.35% عند مستوى 772نقطة  حتى الساعة 11:00   واختتمت البورص
28 سبتمبر، 2017 28 سبتمبر، 2017

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى  13859نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.35% عند مستوى 772نقطة  حتى الساعة 11:00
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تباين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.27% عند مستوى 13740نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.27% عند مستوى 762نقطة .
كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.56% عند مستوى 1698 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.52% عند مستوى 2278نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.46% عند مستوى 12549نقطة.

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