البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 13859نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.35% عند مستوى 772نقطة حتى الساعة 11:00 واختتمت البورص

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 13859نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.35% عند مستوى 772نقطة حتى الساعة 11:00



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تباين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.27% عند مستوى 13740نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.27% عند مستوى 762نقطة .

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.56% عند مستوى 1698 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.52% عند مستوى 2278نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.46% عند مستوى 12549نقطة.