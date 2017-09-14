بورصة وشركات

البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية، جلسة، اليوم الخميس، على صعود ملحوظ بمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.06% عند مستوى 13585 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 058% ليصل إلى 742نقطة.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الأربعاء- على صعو
14 سبتمبر، 2017 14 سبتمبر، 2017

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية، جلسة، اليوم الخميس، على صعود ملحوظ بمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.06% عند مستوى 13585 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 058% ليصل إلى 742نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الأربعاء- على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة طفيفة وسط اتجاه بيعى للمصريين والأفراد الأجانب.
 
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 13442 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.75% عند مستوى 738 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.22% عند مستوى 1638 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.20% عند مستوى 12186 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.19% عند مستوى 12186 نقطة.

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