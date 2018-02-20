البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42 % عند مستوى 15221نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.64% عند مستوى 859 نقطة…

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42 % عند مستوى 15221نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.64% عند مستوى 859 نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.75 % عند مستوى 15158نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 853 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% عند مستوى 2034 نقطة، وصعد «EGX50» بنسبة 0.48% عند مستوى 2696نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.10% عند مستوى 15019نقطة.