البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الثلاثاء 19 نوفمبر

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 14782 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 840 نقطة حتى الساعة 11:00. واختتمت البورصة المصرية تعا

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 14782 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 840 نقطة حتى الساعة 11:00.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 14721 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.11% عند مستوى 835 نقطة.



كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.65% عند مستوى 1955 نقطة، بينما صعد الخمسينى بنحو 0.29 % عند 2598نقطة، وكذلك نظيره العشرينى بنسبة 0.39% عند مستوى 14555 نقطة.