بورصة وشركات

البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الثلاثاء 19 نوفمبر

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.   وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 14782 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 840 نقطة حتى الساعة 11:00.   واختتمت البورصة المصرية تعا
19 ديسمبر، 2017 19 ديسمبر، 2017

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رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.
 
وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 14782 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 840 نقطة حتى الساعة 11:00.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 14721 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.11% عند مستوى 835 نقطة.
 
كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.65% عند مستوى 1955 نقطة، بينما صعد الخمسينى بنحو 0.29 % عند 2598نقطة، وكذلك نظيره العشرينى بنسبة 0.39% عند مستوى 14555 نقطة.

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