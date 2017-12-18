رجب عزالدين:
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.
وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.20% عند مستوى 14745 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.79% عند مستوى 833نقطة حتى الساعة 10:30
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 14716 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.70% عند مستوى 818 نقطة.
البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الإثنين 18 ديسمبر
رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.20% عند مستوى 14745 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.79% عند مستوى 833نقطة حتى الساعة 10:30 واختتمت البور
رجب عزالدين: