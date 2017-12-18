البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الإثنين 18 ديسمبر

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.20% عند مستوى 14745 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.79% عند مستوى 833نقطة حتى الساعة 10:30 واختتمت البور

رجب عزالدين:



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.20% عند مستوى 14745 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.79% عند مستوى 833نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 14716 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.70% عند مستوى 818 نقطة.