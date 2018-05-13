البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأسبوع

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.10 % عند مستوى 17343 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 856 نقطة.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس، على هبوط جما

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.10 % عند مستوى 17343 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 856 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.75 % عند مستوى 17155 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.94% عند مستوى 853 نقطة.

وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.32% عند مستوى 2195 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 0.98% عند مستوى 2930 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.18% عند مستوى 17457 نقطة.