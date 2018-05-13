بورصة وشركات

البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأسبوع

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.10 % عند مستوى 17343 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 856 نقطة.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس، على هبوط جما
11:28 ص, الأحد, 13 مايو 18 11:28 ص, الأحد, 13 مايو 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.10 % عند مستوى 17343 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 856 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.75 % عند مستوى 17155 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.94% عند مستوى 853 نقطة.

وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.32% عند مستوى 2195 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 0.98% عند مستوى 2930 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.18% عند مستوى 17457 نقطة.

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