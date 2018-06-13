بورصة وشركات

البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأربعاء 13 يونيو

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 16011 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 801 نقطة حتى الساعة 10:45 وأنهت مؤشرات البورصة 
11:29 ص, الأربعاء, 13 يونيو 18 11:29 ص, الأربعاء, 13 يونيو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 16011 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 801 نقطة حتى الساعة 10:45

وأنهت مؤشرات البورصة  المصرية تعاملات الثلاثاء، على صعود طفيف، باستثناء مؤشر “Egx100” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وبدل المؤشر الرئيسي “egx30” اتجاهه الهابط الذي شهده بمستهل التعاملات، ليصعد 0.11% عند مستوى 15938.11 نقطة، مع نهاية الجلسة.

كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33% عند مستوى 798.54 نقطة، فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً 0.08% ليصل إلى 2036 نقطة، وارتفع مؤشر  “egx50” متساوى الأوزان بنسبة 0.16% عند 2678 نقطة.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً