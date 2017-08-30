البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأربعاء 30 أغسطس

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1% عند مستوى 13332 نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% ليصل إلى 692 نقطة حتى الساعة 10:30 و

رجب عزالدين:



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1% عند مستوى 13332 نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% ليصل إلى 692 نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على تباين مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.40% عند مستوى 13195نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% ليصل إلى 689 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.30% عند مستوى 1558نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1% عند مستوى 2028نقطة،أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 1.54% عند مستوى 11733نقطة.

ومن المقرر توقف العمل بالبورصة ابتداء من الغد الخميس وحتى الاثنين القادم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وستعاود البورصة العمل ابتداء من الثلاثاء القادم.