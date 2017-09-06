البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة -اليوم الأربعاء- على صعود ملحوظ حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32% عند مستوى 13458 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% ليصل إلى 692 نقطة. واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أ

رجب عزالدين



افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة -اليوم الأربعاء- على صعود ملحوظ حتى أول ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32% عند مستوى 13458 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% ليصل إلى 692 نقطة.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الثلاثاء- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 13411 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% ليصل إلى 691 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% عند مستوى 1564 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.63% عند مستوى 2058 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.21% عند مستوى 11935 نقطة.