البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأربعاء 11 أكتوبر

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 13781 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 806 نقطة حتى الساعة 10:30. واختتمت ال

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 13781 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 806 نقطة حتى الساعة 10:30.



واختتمت البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية والعربية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 13824نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 799 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.20% عند مستوى 1785 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.18% عند مستوى 2399 نقطة، وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.60% عند مستوى 12967نقطة.