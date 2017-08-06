البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأحد

رجب عزالدين افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد -بداية الأسبوع- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 13478 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.77% ليصل إلى 716 نقطة. اختتمت تعاملات البور

رجب عزالدين



افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد -بداية الأسبوع- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 13478 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.77% ليصل إلى 716 نقطة.

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين.



وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 صاعداً بنسبة 0.01% عند مستوى 13405 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.49% ليصل إلى 714نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.44% عند مستوى 1611 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.22% عند مستوى 2081 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 11982 نقطة.

