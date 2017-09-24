البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأحد

المال - خاص افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد -بداية الأسبوع- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.05% عند مستوى 13701 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% عند مستوى 767 نقطة.واختتمت البورصة المصر

المال – خاص



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد -بداية الأسبوع- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.05% عند مستوى 13701 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% عند مستوى 767 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء الماضى، قبل إجازة رأس السنة الهجرية على أدء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 13695 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.88% ليصل إلى 762نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.27% عند مستوى 1691 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.20% عند مستوى 2221 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.62% عند مستوى 12483 نقطة.