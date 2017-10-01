البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأحد

رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 13914 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 778 نقطة.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس الماضى -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعربية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.07% عند مستوى 13888 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.43% عند مستوى 773 نقطة.
وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.51% عند مستوى 1723 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.53% عند مستوى 2313 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.30% عند مستوى 12711 نقطة.