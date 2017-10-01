البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأحد

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 13914 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 778 نقطة. واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة،

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 13914 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59% عند مستوى 778 نقطة.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس الماضى -نهاية الأسبوع- على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعربية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.07% عند مستوى 13888 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.43% عند مستوى 773 نقطة.

وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.51% عند مستوى 1723 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.53% عند مستوى 2313 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.30% عند مستوى 12711 نقطة.