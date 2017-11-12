البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأحد 12 نوفمبر

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية الأسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16% عند مستوى 14372 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.66% عند مستوى 790 نقطة حتى الساعة 10:30 واخت

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية الأسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16% عند مستوى 14372 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.66% عند مستوى 790 نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 14350 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.09% عند مستوى 785 نقطة.



كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.99% عند 1773نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.62% عند مستوى2515نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.84% عند مستوى 13696 نقطة.



