البورصة تصعد في افتتاح تداولات الأسبوع

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، بداية الأسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23% إلى 13510نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% ليصل إلى 622 نقطة حتى الساعة 10:50

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية،حيث أغلق المؤشر الثلاثيني egx30 هابطا بنسبة 0.17% إلى 13478نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% ليصل إلى 619 نقطة.