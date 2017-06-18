بورصة وشركات

البورصة تصعد في افتتاح تداولات الأسبوع

رجب عزالدين:افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، بداية الأسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23%  إلى 13510نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% ليصل إلى 622 نقطة حتى الساعة 10:50واختتمت تعاملات ا
11:24 ص, الأحد, 18 يونيو 17 11:24 ص, الأحد, 18 يونيو 17

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رجب عزالدين:

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، بداية الأسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. 

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23%  إلى 13510نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.46% ليصل إلى 622 نقطة حتى الساعة 10:50

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية،حيث أغلق  المؤشر الثلاثيني egx30 هابطا بنسبة 0.17%  إلى 13478نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% ليصل إلى 619 نقطة.

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