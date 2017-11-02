البورصة تصعد فى مستهل تعاملات الخميس

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ربع ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.18% عند 14303 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.78 % عند 787 نقطة حتى الساعة 10:15.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها طفيف وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية و هبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.45% عند 14277نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.04 % عند 781 نقطة .

كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.20% عند1764 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.39% عند 2522 نقطة، وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.67% عند 13502نقطة.