البورصة تصعد فى ختام تعاملات الأسبوع

قيم التداولات على الأسهم فى البورصة لم تتجاوز 689 مليون جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس ختام الأسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب وقيم تداولات بلغت 689 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية “egx30” بنسبة 0.19% إلى 13720 نقطة ، بينما صعد مؤشر “egx 70” بنسبة 1.21% إلى مستوى 1256 نقطة.

وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.44% إلى 1364 نقطة، بينما صعد egx50 بنسبة 0.94% إلى 1871 نقطة، وكذلك صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.26 % إلى 15664 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 689 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 129 مليون جنيه و 36.4 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب و الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 108 ملايين جنيه و 32.2 مليون جنيه و24.5 مليون جنيه و689 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 86 سهما من إجمالى 166 سهم تداولا، بينما هبط 44 ، وبقى 36 دون تغير.

محللون : البورصة تشهد انفصالا بين أداء الأسهم والمؤشرات

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات بلغت 678 مليون جنيه.

وتوقع خبراء سوق المال فى وقت سابق سيطرة التحركات المتأرجحة بين الصعود والهبوط على تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى.

وقال محمد الأعصر، رئيس إدارة التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد انفصالًا بين أداء الأسهم والمؤشرات.

وأوضح الأعصر أن بعض الأسهم تقدم أداءً جيدًا، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي وبورتو والمنتجعات السياحية، فيما لا تتماشى المؤشرات مع تلك التحركات.

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة “إتش دي” للأوراق المالية، إن البورصة المصرية لاتزال تترقب ظهور محفزات إيجابية تساعدها فى تسجيل تحركات صاعدة ممتدة على المدى البعيد.

وأضاف أن EGX30 يتحرك في نطاق 200 نقطة خلال الأسابيع الماضية، وتحديدًا بين 13800– 14000 نقطة، وكلما اقترب المؤشر من مناطق المقاومة عند 14100 نقطة يعاود الهبوط، مما يشير إلى ضعف القوى الشرائية.

وأوضح مدير الاستثمار بشركة “إتش دي” للأوراق المالية أن المساحة مفتوحة نحو الهبوط أكثر من الصعود، حال عدم ظهور أية محفزات إيجابية خلال الفترة الراهنة، مرشحًا المؤشر للتحرك في تلك الحالة بين 13300– 13500 نقطة.