البورصة تصعد فى ختام التعاملات بدفع مشتريات العرب

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها بعد حالة تأرجح استمرت طيلة الجلسة وسط اتجاه شرائى للعرب وبيعى للمصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.07 % إلى 10227 نقاط، بينما ارتفع مؤشر “EGX70” بنسبة 0.91% إلى 1170 نقطة ، فى حين صعد “egx100” بنسبة 0.71% عند 1885 نقطة.

وصعد “EGX50” بنسبة 0.35 % إلى 1520 نقطة، وارتفع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.32% عند مستوى 11817 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 936 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 80 سهما من إجمالى 179 سهمًا متداولة، بينما هبط 59 سهمًا، وبقي 40 دون تغير.

وشهدت الجلسة أداء متأرجحا صباح اليوم ثم واصلت الأداء المتباين نحو الصعود الطفيف فى الختام.

وأغلقت البورصة جلسة الأحد أول يوم تداول بعد عيد الفطر المبارك على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.09% إلى 10220 نقاط، بينما صعد “EGX70” بنسبة 2.56% إلى 1159 نقطة، و“egx100” بنسبة 2.32% عند 1872 نقطة.

وتوقف العمل بالبورصة خلال الأسبوع الماضى كاملًا من الأحد إلى الخميس لمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

محللون يتوقعون مسار البورصة والأسهم القيادية

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء البورصة بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محلياً وعالميا، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

ورجح «عبدالقادر» تحرك البورصة الأسبوع الجارى عرضياً بشكل مائل للصعود، يتحرك معها المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9800 و10700 نقطة.

كما رجح اتجاه سهم البنك التجارى الدولى المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبى للمؤشر نحو 66 جنيهاً، مقابل 62.5 جنيه الخميس مع أداء إيجابى انتقائى لعدد من الأسهم القيادية.

فيما توقع صعود انتقائى لحزمة أسهم أبرزها المصرية للاتصالات بين 10.70 و11.60 جنيه، وسط تطلعات لتنفيذ شركة STC السعودية صفقة استحواذها على حصة فودافون العالمية.

كما رجح «عبد القادر» اتجاه سهم طلعت مصطفى بين 4.85 و5.60 جنيه مقابل 5 جنيهات آخر إغلاق سبق إجازة العيد.

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اتجاهًا عرضيًا للمؤشر الثلاثينى بين 9950 و10350 نقطة، والتجاري الدولي بين 60.5 و65 جنيهاً.

كما توقع تحرك سهم السويدى إلكتريك بين 7.20 و8 جنيهات، وبالم هيلز بين 1.05 و1.12 جنيه مقابل 1.06 جنيه الأسبوع السابق، وتوقع تحرك سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 4.45 و 4.90 جنيه مقابل 4.5 جنيه.

وتوقع محمد كمال، المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الثلاثينى عرضياً فى نطاق 10050 و 10500 نقطة.

ورجح تحرك التجارى الدولى بين 65 و66 جنيهاً، مشيراً إلى أن المؤسسات المحلية ستتحرك بشكل ايجابى نحو الشراء، وكذلك الأفراد المحليون.