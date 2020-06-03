البورصة تصعد فى الختام وسط تداولات مليارية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب وقيم تداولات تجاوزت المليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.83% إلى 10424 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر “EGX70” بنسبة 0.51 % إلى 1198 نقطة ، فى حين صعد “egx100” بنسبة 0.62% عند 1930 نقطة.

وصعد “EGX50” بنسبة 1.1 % إلى 1564 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.063 % عند مستوى 12034 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 76 سهما من إجمالى 183 سهمًا متداولة، بينما هبط 72 سهمًا، وبقي 35 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء على صعود جماعى طفيفة لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب.

وأغلق المؤشر الرئيسى “EGX30” صاعدا بنسبة 1.09% إلى 10338 نقطة، وارتفع “EGX70” بنسبة 1.88% إلى 1192 نقطة، و“egx100” بنسبة 1.76% عند 1918 نقطة.

محللون يتوقعون صعود البورصة إلى 10700 نقطة

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء البورصة بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محلياً وعالمياً، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

ورجح تحرك البورصة خلال جلسات الأسبوع الحالى عرضياً بشكل مائل للصعود، يتحرك معها المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9800 و10700 نقطة.

كما رجح اتجاه سهم البنك التجارى الدولى المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبى للمؤشر نحو 66 جنيهاً، مقابل 62.5 جنيه الخميس مع أداء إيجابى انتقائى لعدد من الأسهم القيادية.

فيما توقع صعودا انتقائيا لحزمة أسهم أبرزها المصرية للاتصالات بين 10.70 و11.60 جنيه، وسط تطلعات لتنفيذ شركة STC السعودية صفقة استحواذها على حصة فودافون العالمية.

وأكد علىى اتجاه سهم طلعت مصطفى بين 4.85 و5.60 جنيه مقابل 5 جنيهات آخر إغلاق سبق إجازة العيد.

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اتجاهًا عرضيًا للمؤشر الثلاثينى بين 9950 و10350 نقطة، والتجاري الدولي بين 60.5 و65 جنيهاً.

كما توقع تحرك سهم السويدى إلكتريك بين 7.20 و8 جنيهات، وبالم هيلز بين 1.05 و1.12 جنيه، مقابل 1.06 جنيه الأسبوع السابق، وتوقع تحرك سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 4.45 و4.90 جنيه مقابل 4.5 جنيه.

وتوقع محمد كمال، المدير التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الثلاثينى عرضياً فى نطاق 10050 و10500 نقطة.

ورجح تحرك التجارى الدولى بين 65 و66 جنيهاً، مشيراً إلى أن المؤسسات المحلية ستتحرك بشكل إيجابى نحو الشراء، وكذلك الأفراد