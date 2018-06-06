البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات جلسة الأربعاء

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.93 % عند مستوى 16170نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 820 نقطة حتى الساعة 11:00واختتمت البورصة المصرية تعاملات

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.93 % عند مستوى 16170نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 820 نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب،هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.33 % عند مستوى 16022نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.57% عند مستوى 818 نقطة .

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.65% عند مستوى 2085 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 2.20% عند مستوى 2735 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 2.40% عند مستوى 16051نقطة.