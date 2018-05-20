البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات جلسة الأحد

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.27% عند مستوى 16922نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% عند مستوى 853نقطة حتى الساعة 11:00واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.27% عند مستوى 16922نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% عند مستوى 853نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى أول أيام شهر رمضان على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.68 % عند مستوى 16877نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 852 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.13% عند مستوى 2181 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.47% عند مستوى 2899 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.42% عند مستوى 17209نقطة.