البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء 9 – 5 – 2018

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود محلوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15 % عند مستوى 17840نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% عند مستوى 877نقطة حتى الساعة 10:30واختتمت البورصة المصرية

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود محلوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15 % عند مستوى 17840نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% عند مستوى 877نقطة حتى الساعة 10:30

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.66 % عند مستوى 17814نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 873نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% عند مستوى 2270 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.32% عند مستوى 3025 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.96% عند مستوى 17976نقطة.

