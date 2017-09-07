البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية، جلسة -اليوم الأربعاء- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.43% عند مستوى 13375 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.20% ليصل إلى 688 نقطة. واختتمت تعاملات البورصة المصرية جل

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية، جلسة -اليوم الأربعاء- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.43% عند مستوى 13375 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.20% ليصل إلى 688 نقطة.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة، أمس الأربعاء، على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الخمسينى، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.72% عند مستوى 13317 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.63% ليصل إلى 687 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً بنسبة 0.42% عند مستوى 1557 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.51% عند مستوى 2070 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد هبط بنسبة 0.37% عند مستوى 11898 نقطة.