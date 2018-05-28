البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الإثنين 28 مايو

رجب عزالدين:
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.28% عند مستوى 16694نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 853نقطة حتى الساعة 10:00.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 16648نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 853نقطة.
كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% عند مستوى 2177 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.25% عند مستوى 2889 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.32% عند مستوى 16971 نقطة.