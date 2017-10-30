بورصة وشركات

البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عز الدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.   وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30"  بنسبة 0.36% عند  14074نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.08 % عند 777 نقطة حتى الساعة 10:30.   واختتمت البورصة ا
30 أكتوبر، 2017 30 أكتوبر، 2017

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رجب عز الدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.
 
وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30”  بنسبة 0.36% عند  14074نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.08 % عند 777 نقطة حتى الساعة 10:30.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية، و صعد “egx30 ” بنسبة 0.49% عند 14024نقطة، و” egx70″ بنسبة 0.45 % عند 777 نقطة .
 
كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%  عند1746 نقطة، و«EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.58% عند 2489نقطة، و المؤشر العشرينى بنسبة 0.97% عند  13365نقطة.

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