البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عز الدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.36% عند 14074نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.08 % عند 777 نقطة حتى الساعة 10:30. واختتمت البورصة ا

رجب عز الدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.36% عند 14074نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.08 % عند 777 نقطة حتى الساعة 10:30.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية، و صعد “egx30 ” بنسبة 0.49% عند 14024نقطة، و” egx70″ بنسبة 0.45 % عند 777 نقطة .



كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% عند1746 نقطة، و«EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.58% عند 2489نقطة، و المؤشر العشرينى بنسبة 0.97% عند 13365نقطة.