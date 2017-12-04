البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عز الدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.07% عند 14723 نقطة ، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.12% عند 798 نقطة حتى الساعة 10:30 واخ

رجب عز الدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.07% عند 14723 نقطة ، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.12% عند 798 نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه للمؤسسات المصرية والعربية، و صعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.90% عند 14713 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.30% عند 797 نقطة.



كما صعد اﻷوسع نطاقًا “EGX100 ” بنسبة 0.49% عند 1861 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 0.74% عند 2541 نقطة ، بينما صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.64% عند 14311 نقطة.

