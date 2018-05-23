البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول . وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21 % عند مستوى 16692نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 862نقطة حتى…

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21 % عند مستوى 16692نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 862نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين ، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.73 % عند مستوى 16657نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 859نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.34% عند مستوى 2188 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.45% عند مستوى 2901 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.06% عند مستوى 17000نقطة.