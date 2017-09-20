البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 13764 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.44% ليصل إلى 751 نقطة.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس ا

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 13764 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.44% ليصل إلى 751 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الثلاثاء- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات للعرب والمؤسسات المصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.01% عند مستوى 13730نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.28% ليصل إلى 748نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً بنسبة 1.14% عند مستوى 1670 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.25% عند مستوى 2217 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.44% عند مستوى 12561 نقطة.