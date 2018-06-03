البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الأحد

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.25% عند مستوى 16619نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% عند مستوى 844 نقطة حتى الساعة 11:00واختتمت البورصة المصرية تعامل

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.25% عند مستوى 16619نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% عند مستوى 844 نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.06 % عند مستوى 16414نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.56% عند مستوى 842 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% عند مستوى 2138 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.61% عند مستوى 2819 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 2.13% عند مستوى 16667نقطة.