البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الأحد

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول . وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.26% عند 13991نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.47% عند 777نقطة حتى الساعة 10:30. واختتمت البورصة ال

رجب عزالدين: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول .



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.26% عند 13991نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.47% عند 777نقطة حتى الساعة 10:30.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية و المصرية، و صعد “egx30 ” بنسبة 0.39% عند 13955نقطة، بينما صعد “egx70 ” بنسبة 0.08% عند 773نقطة.



كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% عند 1739 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.82% عند مستوى 2475نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 1.04% عند 13237نقطة.