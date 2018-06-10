البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الأحد 10 يونيو

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.55% عند مستوى 16171نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.63% عند مستوى 799 نقطة حتى الساعة 11:00واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.55% عند مستوى 16171نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.63% عند مستوى 799 نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط أغلب مؤشراتها باستنثاء egx30 وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09 % عند مستوى 15923نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1% عند مستوى 794 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% عند مستوى 2037 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.87% عند مستوى 2659 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.33% عند مستوى 15762نقطة.