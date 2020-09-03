البورصة تصعد فى افتتاح الخميس بدفع مشتريات المصريين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على صعود طفيف لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11236 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.08 % إلى 1854 نقطة، حتى الساعة 11.00

واتجه المصريون والعرب للشراء فى مستهل التعاملات بينما اتجه الأجانب للبيع.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها، وصعود رأسمالها السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه.

البورصة المصرية سجلت تداولات قياسية بجلسة الثلاثاء

شركات البورصة المصرية

وسجلت البورصة تداولات قياسية على الأسهم بقيمة 2.9 مليار جنيه فى جلسة الثلاثاء التى شهدت هبوطا جماعيا لمؤشراتها.

فيما، أغلقت جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها ورأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه وسط اتجاه بيعى للأجانب.

كما أغلقت جلسة الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وورجح محللون فنيون فى وقت سابق اتجاه المؤشر الرئيسى للبورصة لاختبار مستوى الدعم 11100 – 11150 نقطة.

وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن السوق تعرضت لعمليات جنى أرباح أمس، تسببت فى حالة التراجعات التى سيطرت على حركة المؤشرات.

وأضاف أن عمليات بيع الأجانب لأسهمهم بالبورصة تأتى فى إطار توجههم البيعى على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن موجة جنى الأرباح قد تستمر فى المدى القصير.

وتوقع تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 صوب منطقة الدعم 11150 نقطة، مؤكدًا أنه فى حال اختراقها لأسفل ستزداد قوة موجة جنى الأرباح.