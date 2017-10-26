البورصة تصعد فى افتتاح التعاملات.. والرئيسي يرتفع 0.77%

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.77% عند مستوى 14008 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% عند مستوى 776 نقطة.



واختتمت البورصة المصرية، تعاملات -أمس الأربعاء- على هبوط أغلب مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 13901 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 773 نقطة.



وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% عند 1735 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.02% عند مستوى 2454نقطة، بينما صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.0.3% عند مستوى 13101 نقطة.



ووافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والذى يشمل مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة، ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.