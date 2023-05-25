البورصة تصعد جماعيا في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سيطر الصعود الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية ، اليوم الخميس 25-5-2023 ، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.59%، مسجلا مستوى 17190 نقطة. وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.15%، عند مستوى 3089 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.25% عند 4661 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 184 سهما، ارتفع منهم 55 سهما، فيما تراجع 24 سهما، واستقر 105 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 16.8 مليون جنيه، و 19.14 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 35.95 مليون جنيه.