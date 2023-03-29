البورصة تصعد بقوة بداية تعاملات اليوم وEGX30 يصل إلى مستوى 16100 نقطة

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بقوة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 29-3-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.55%، ليسجل مستوى 16152 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.92%%، عند مستوى 2829 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.23% عند 4248 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 144 سهما، ارتفع منها 47 سهما، فيما تراجع 3 أسهم، واستقر 94 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.1 مليون جنيه، و8.37 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 9.48 مليون جنيه.