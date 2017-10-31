البورصة تصعد بشكل ملحوظ فى افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.81% عند مستوى 14311نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.34 % عند مستوى 782 نقطة حتى الساعة 10:30 واختتمت البورصة المص

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.81% عند مستوى 14311نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.34 % عند مستوى 782 نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.23% عند مستوى 14197نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.36 % عند مستوى 780 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% عند1755 نقطة