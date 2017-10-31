رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة.
وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.81% عند مستوى 14311نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.34 % عند مستوى 782 نقطة حتى الساعة 10:30
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.23% عند مستوى 14197نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.36 % عند مستوى 780 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% عند1755 نقطة
البورصة تصعد بشكل ملحوظ فى افتتاح تعاملات الثلاثاء
رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.81% عند مستوى 14311نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.34 % عند مستوى 782 نقطة حتى الساعة 10:30 واختتمت البورصة المص
رجب عزالدين