البورصة تصعد بدعم مشتريات مصرية وعربية وسط تداولات مليارية

وصول «CIB» إلى 60 جنيها يدفع «EGX30» نحو 11200 نقطة

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتدادة صاعدة بجلسة الثلاثاء، مدعومة بمشتريات مصرية وعربية، مقابل ضغط بيعى معتاد من قبل المتعاملين الأجانب، فى جلسة مليارية من حيث تداولات الأسهم بالسوق.

وتوقع خبراء السوق استمرار التحركات العرضية المائلة للصعود خلال جلسات المدى القصير، مع استمرار ارتفاع قيم التداولات، مرشحين مؤشر EGX30 للتحرك صوب مستوى المقاومة 10870 نقطة، ثم 11200 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعي، فصعد EGX30 1% مسجلًا 10780.9 نقطة، وEGX70 80.2% مغلقًا على 2230.59 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقاً %2.04 إلى 3187.02 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 2.083 مليار جنيه، بينما وصل رأسمال البورصة السوقى لنحو 679.667 مليار، رابحًا نحو 8 مليارات.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 158.555 و132.220 مليون جنيه، مقابل صافى بيع للأجانب بقيمة 290.775 مليون جنيه.

من جهته، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن مؤشر السوق الرئيسى نجح فى تسجيل ارتدادة صاعدة بجلسة الثلاثاء مقارنة بتعاملات الإثنين.

وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 استطاع تسجيل صعود أمس بنسبة %2.08 لافتًا إلى أنه يمتلك الفرصة لاستكمال رحلة الصعود حتى قمته السابقة بمستوى 2420 نقطة.

وتوقع عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، استمرار التحركات الصاعدة لمؤشرات السوق بجلسة الأربعاء، مرشحا EGX30 للتحرك صوب منطقة المقاومة 10870 نقطة.

وتابع: سهم البنك التجارى الدولي CIB فى حال تسجيله لمستوى 60 جنيها، مجددًا فإن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 سينطلق نحو مستوى 11200 نقطة بشكل متواز.

من جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الفترة الراهنة ستشهد ضخ سيولة جديدة فى السوق المحلية، نظرًا لتميز البورصة المصرية عن أسواق المنطقة المحيطة، بعدة عوامل أبرزها الأمن والاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف أن ارتفاع قيم التداولات لمستويات 1.7 مليار جنيه أمر إيجابى ومنطقي، وبحاجة إلى تدخل من الدولة فى كيفية استغلال تلك السيولة عبر طرح منتجات وشركات جديدة بالبورصة بأسعار جذابة.

وتوقع أن تشهد البورصة تحسنًا على مستوى السيولة وقيم التداولات خلال الفترة المقبلة، دون أن ينعكس ذلك بنفس الدرجة على المؤشرات.

ورجح عمارة استمرار التحركات العرضية المائلة للصعود لمؤشرات البورصة على المدى القصير.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، سجل الأفراد المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 52.811 و112.935 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافى بيع للأجانب بقيمة 7.270 مليون جنيه.

ومالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء، مسجلة صافيا قيمته 105.743 و19.285 مليون جنيه، مقابل مبيعات للمؤسسات الأجنبية بقيمة 283.504 مليون جنيه.

‏«EGX70» يمتلك الفرصة لمواصلة الارتفاع نحو قمته السابقة 2420 نقطة