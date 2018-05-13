البورصة تصعد بالمنتصف والعرب والأجانب الأكثر شراء

رجب عزالدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.82% عند مستوى 17295نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 858نقطة حتى الساعة 12:45.وب

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.82% عند مستوى 17295نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 858نقطة حتى الساعة 12:45.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 444 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 11.5مليون جنيه و11 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه و4 ملايين جنيه و15 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 43 مليون جنيه حتى المنتصف.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 93 سهم من إجمالى 166 سهما متداولا، بينما هبط 33 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.75% عند مستوى 17155نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.94% عند مستوى 853 نقطة.