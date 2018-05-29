البورصة تصعد بالمنتصف .. والأجانب الأكثر شراء

رجب عزالدينصعدت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للأجانب والأفراد المصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.51% عند مستوى 17044نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.7% عند 854 نقطة حتى الساعة 12:30.وبلغت قيمة التداولات على



رجب عزالدين

صعدت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للأجانب والأفراد المصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.51% عند مستوى 17044نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.7% عند 854 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 455 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 34.5 مليون جنيه و5 ملايين و14 مليونا على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى تداولات 46.5 مليون و6 ملايين ومليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 77 سهما من إجمالى 156 متداولة، بينما هبط 46 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 16791نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 853 نقطة.